Cassano sicuro: “VAR usata male, ho una proposta”

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con la BoboTV, anche Antonio Cassano ha voluto dire la sua su Roma-Milan.

In particolare, l’ex calciatore si è concentrato sulle polemiche arbitrali e sull’apporto che la VAR ha avuto sulle scelte arbitrali.

Cassano: “Var? Toglietela o datela in mano ad ex calciatori”

Queste le parole di Cassano alla BoboTV:

“A primo impatto non è mai rigore. Poi però c’è stata un’immagine, riproposta dopo la partita, in cui Ibanez prima di prendere la palla con la scarpa destra prende la sinistra di Ibra. Io non lo do quel rigore, ma con i regolamenti di oggi si fa fatica. Lo dico e lo ripeto: bisogna togliere il VAR. E lo dico dal primo giorno, lasciamo sbagliare gli arbitri, altrimenti lasciamo il VAR solo sul gol-non gol e sul fuorigioco. Sul resto lasciate decidere gli arbitri. Perché hai dato rigore alla Juve e alla Roma no, anche se erano la stessa situazione? Il VAR sta togliendo responsabilità e credibilità all’arbitro”.

La proposta:” Lancio una provocazione: nel VAR mettete ex calciatori, perché le situazioni le vedono meglio. Gli arbitri usano il regolamento come gli pare e piace, ma come evolve l’azione non lo capiscono perché non sanno giocare a calcio“.