Champions League: tutti i dettagli per la vendita dei biglietti

Torna la Champions League a San Siro con il Milan che dovrà riuscire in una vera e propria impresa per passare la fase a gironi.

I rossoneri, ancora a zero punti dopo tre gare, riceveranno il Porto nella quarta giornata della competizione più importante, quella da cui il Milan mancava da troppo tempo

Milan, San Siro, Atletico Madrid

Questa, il comunicato della società rossonera con i relativi dettagli per l’acquisto dei tagliandi.

IL COMUNICATO

Due giorni dall’importante match per il proseguo del percorso europeo, sono oltre 34 mila biglietti venduti. Sono circa 2 mila i tifosi attesi della squadra ospite

• In questa stagione il pubblico di fede milanista ha sempre risposto presente, facendo sentire tutto il proprio calore riempiendo San Siro nei match casalinghe e sospingendo la squadra durante match sempre avvincenti ed emozionanti

• I biglietti per la partita sono ancora disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e rimarrà aperta fino ad esaurimento posti, con i tagliandi in vendita a partire da 38€.