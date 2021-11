Calciomercato Milan – Stava firmando per il Barcelona, lo ha preso il Milan per gennaio!

Classe 2005, professione trequartista. Hugo Cuenca “profuma” di campioncino. Paraguaiano nativo di Coronel Oviedo e figlio calcistico del Deportivo Capiatà, società dove è cresciuto e si è formato.

Un metro e 83 di classe pura disegnata con un mancino che ha portato tutti i top club europei e mettere gli occhi su di lui. E poi si sa, piede sinistro, talento e Sudamerica, è il triangolo perfetto sinonimo di campione. Non a caso il Barcellona che di numeri 10, talenti mancini e Sudamericani storicamente se ne intende, ha provato a strapparlo alla concorrenza del calcio che conta.

Per questo Milan era un’occasione troppo ghiotta per lasciarselo scappare. In prova con i colori rossoneri dal dicembre 2019, Milano, questi colori e la storia di questa società gli sono rimasti dentro e così faranno parte del suo futuro.

Hugo Cuenca

Conferma avuta dalla stessa redazione di SpazioMilan. Nonostante il Barcellona era molto vicino al ragazzo, Hugo Cuenca e il Milan si sono scelti. Il ragazzo sarà ufficialmente un calciatore rossonero a gennaio.

Prima aggregato con l’under 18 ma utilizzabile con la primavera di Mister Giunti, Cuenca può ricoprire più ruoli in fase offensiva. Perfetto come trequartista del 4231 di Stefano Pioli.

Barcellona battuto per un talento che ha tutte le carte in regola per crescere e diventare un grande giocatore.