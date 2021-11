Milan-Fondo PIF, parla Dal Pino: “Scelto il Newcastle per un solo motivo”

Le parole dell’AD del gruppo PCP Capital Partners, che con Pif ha acquistato il Newcastle, stanno facendo discutere e non poco il panorama calcistico italiano.

Amanda Staveley, che nei giorni scorsi aveva svelato l’interesse del fondo per Inter e Milan, ha poi dichiarato che la struttura della Serie A è un vero disastro.

Dal Pino, Serie A, Lega

La risposta del Presidente della Lega è arrivata in mattinata, in occasione del talk online organizzato dall’ Academy Rcs, Sport Industry.

Dal Pino, a tal proposito, ha commentato così quanto detto dalla Staveley:

“Se la signora Staveley ha preferito investire sul Newcastle rispetto a Inter o Milan significa che le piacciono le utilitarie e non le Ferrari. Abbiamo otto proprietà straniere, sette americane e una cinese che hanno creduto nella Serie A. Sanno che c’è potenziale di crescita, quando una persona decide di investire guarda alle potenzialità della società e al mercato in cuoi agisce. Nel momento in cui si guarda alla Serie A, si vede che è una grande opportunità, perché ha potenziale un inespresso come in nessuna altra Lega“.