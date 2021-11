Milan-Inter finisce in pari, grazie a un protagonista d’eccezione

Nella notte più attesa, arriva il protagonista che non ti aspetti. Tatarusanu ieri si è conquistato la scena a San Siro, e se l’Inter è rimasta a 7 lunghezze di distanza dal Milan, è soprattutto merito suo. Lui che non avrebbe nemmeno dovuto giocarlo questo derby.

Milan Tatarusanu derby

L’infortunio di Maignan ha regalato una seconda chance a Tatarusanu, che tra lo scetticismo generale, si è fatto trovare pronto. In silenzio e con tanta umiltà ha aspettato il suo momento, e le sue prestazioni sono state in continua crescita, fino ad arrivare alla partita di ieri. E per quanto fino a poco tempo fa potesse sembrare assurdo, l’assenza dell’ex Lille non si è fatta sentire più di tanto.

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il rigore parato a Lautaro Martinez rappresenta una prima volta per il portiere 35enne, dopo 87 presenze in Serie A. Inoltre, è anche il primo penalty neutralizzato dai rossoneri in un derby di campionato dalla stagione 2005-06.