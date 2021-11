Di Marzio: “A Conte piace un giocatore del Milan, lo voleva già all’Inter!

Nonostante Antonio Conte sia diventato il tecnico del Tottenham solo da poche ore, si stanno già susseguendo diverse voci di mercato relative ai possibili futuri acquisti da parte del club londinese.

Tra questi è comparso anche il nome di Franck Kessiè. Il centrocampista ivoriano è sempre piaciuto all’ex allenatore nerazzurro, ed a darne conferma è stato Gianluca Di Marzio, negli studi di Sky Sport. Queste le parole dell’esperto di mercato in merito ad un possibile futuro alla corte del tecnico leccese per il centrocampista del Milan:

Kessié, Tottenham, Conte

“Kessie è un giocatore che è sempre piaciuto a Conte, lo avrebbe voluto anche all’Inter. È in scadenza di contratto, ma è troppo presto sinceramente. Non ci sono segnali per un mercato pirotecnico a gennaio per il Tottenham”.