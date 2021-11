Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita del derby tra Milan e Inter. Le parole dello spagnolo:

“Oggi è una partita speciale quindi devo fare la differenza per aiutare la squadra. Dobbiamo fare quello che facciamo sempre, è una partita speciale. Noi giochiamo in casa e abbiamo una motivazione in più per vincere”.