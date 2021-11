Buongiorno e bentornati amici di SpazioMilan. Quest’oggi seguiremo per voi la conferenza stampa di Stefano Pioli che presenterà la sfida di domani sera contro la Fiorentina. I rossoneri, ancora imbattuti e in vetta assieme al Napoli, cercheranno l’ennesima vittoria in trasferta, in attesa del big match di domenica tra Inter e Napoli.

Siamo su Google News: tutte le news sul Milan CLICCA QUI