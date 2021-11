Tegola per il Sassuolo in vista del Milan: Davide Frattesi salterà il match contro i rossoneri.

Il giudice sportivo ha squalificato il centrocampista neroverde per espressioni blasfeme.

Foto: Getty Frattesi Milan Sassuolo

Un problema per l’allenatore Alessio Dionisi, che perde uno dei suoi calciatori più in forma in vista della gara di San Siro.