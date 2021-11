Atletico-Milan, accolto il ricorso: ci sarà contro i rossoneri!

Buona notizia per Simeone e il suo Atletico Madrid che riavranno a disposizione Antoine Griezmann a disposizione per la sfida contro il Milan in Champions League.

Infatti, secondo quanto riferisce Marca, la UEFA ha accolto il ricorso dell’Atletico Madrid per le due giornate di squalifica che erano state date all’attaccante francese dopo l’espulsione contro il Liverpool.

Lo stop per il francese è stato ridotto ad un solo turno, sanzione che il giocatore ha scontato nel match di ritorno contro il Liverpool.

L’ex attaccante del Barcellona, dunque, tornerà a disposizione di Simeone per il match di Champions League contro il Milan, in programma mercoledì sera.