Ibra cerca subito il riscatto suo e del Milan puntando un altro record

Nella dolorosa sconfitta subita ieri sera contro la Fiorentina, certamente ha offerto una prova maiuscola Zlatan Ibrahimovic: due gol e mezzo – autogol di Venuti – che hanno tenuto il Milan in partita fino al triplice fischio; proprio con questi due gol Ibra scavalca Totti nella classifica dei più anziani a segnare una doppietta in Serie A. Gol che però non ha potuto festeggiare e allora lo svedese si prepara subito al riscatto, inseguendo l’ennesimo record.

Ibrahimovic riscatto record



Con questi numeri e questa voglia, Ibra si candida di diritto ad una maglia da titolare nella trasferta di Champions, mercoledì contro l’Atletico Madrid; e sempre Totti rimane il suo obiettivo: infatti, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la leggenda della Roma detiene il record di gol più anziano della competizione. Però, oltre che questa sodisfazione, Zlatan insieme al Milan vorranno soprattutto vincere per alimentare ancora le tenui speranze di qualificazione.