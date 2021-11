“Il Milan ha ritrovato un aspetto importante”: il commento dello sportivo

Intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport, lo sportivo Diego Dominguez, ex rugbista. Oggi allenatore di rugby, ha commentato la stagione dei rossoneri, spendendo parole al miele per la squadra di Pioli.

Quella contro la Fiorentina è stata la prima sconfitta in campionato per il Milan che, come sostiene Dominguez, da tempo ha ritrovato la solidità che ha caratterizzato il club in tutta la sua storia.

LE PAROLE

“Il Milan si è ripreso, ha cominciato a ritrovare quella solidità che ha marcato tante generazioni. Sta ritrovando quell’identità forte che ha seminato la sua storia” ha detto.