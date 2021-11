Il Milan pensa al colpo a parametro zero: occhi su un campione d’Europa

Il Milan è pronto a sfruttare ogni occasione di mercato per rinforzare la squadra in vista del futuro e uno dei primi problemi dei rossoneri è preparare la sostituzione di Ibrahimovic il giorno in cui appenderà le scarpette al chiodo.

Calciomercato.com rivela che uno degli obiettivi è Andrea Belotti, già cercato in passato dal Milan e poi rimasto a Torino per i costi elevati dell’operazione. La situazione ad oggi è completamente diversa e i rossoneri possono farsi nuovamente sotto.

Belotti, Torino, Milan

Il campione d’Europa è infatti in scadenza di contratto a giugno 2022 e potrebbe arrivare a parametro zero nella prossima sessione estiva di calciomercato. Anche il Napoli monitora attentamente la situazione mentre in seconda battuta c’è la Fiorentina.