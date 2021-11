Il Milan studia il colpo a parametro zero: c’è anche la Juventus

La distanza tra domanda e offerta tra Franck Kessié e il Milan resta ancora troppo ampia.

L’ivoriano chiede un ingaggio da 9 milioni per il rinnovo contrattuale, mentre il club ne propone al massimo 6,5, e l’incapacità di trovare un accordo rischia realmente di compromettere la permanenza del giocatore in rossonero.

LA SUGGESTIONE

Ecco che, come riporta calciomercato.com, in via Aldo Rossi si sta già pensando ad una valida alternativa al centrocampista: si tratta di Boubacar Kamara, giocatore ventunenne del Marsiglia e della Nazionale francese Under-21.

Kamara, Milan, calciomercato

Su di lui, tra i piani B utili a rinforzare il centrocampo, c’è però anche la Juventus, che tiene sotto osservazione il giovane, peraltro in scadenza di contratto, e che come il Milan fiuta il colpo a parametro zero.

Kamara inoltre, senza alcuna possibilità di rinnovo in vista, potrebbe lasciare il club francese già a gennaio.