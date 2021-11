Il Real Madrid prova a riprendersi Diaz: la situazione!

Vera e propria rivelazione del calciomercato rossonero di questa stagione, il rendimento di Brahim Diaz non è passato inosservato al Real Madrid.

Come riporta il quotidiano spagnolo As, i Blancos sarebbero piuttosto entusiasmati dalla crescita del centrocampista al Milan, al punto tale da valutare di riportarlo in Spagna già nella prossima stagione.

Diaz, Milan, Calciomercato

LE DIFFICOLTÀ

Convocato anche in nazionale dal tecnico Luis Enrique, il giocatore è ormai nei radar del Real, anche se difficilmente l’operazione recompra potrà andare in porto in estate, considerano il prestito col Milan pattuito fino al 2023.