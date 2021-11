Il Torino spinge per Pobega, ma il Milan ha le idee chiare: la situazione

Tommaso Pobega è senza dubbio una delle sorprese della Serie A fino a questo momento. Il centrocampista di proprietà del Milan, in prestito al Torino, ha giocato 9 partite e messo a segno 2 gol.

Pobega, Milan, Torino

Il giovane ha già stupito tutti per la sua maturità e, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, adesso i granata vorrebbero intavolare una trattativa con il Milan per cercare di prenderlo a titolo definitivo. I rossoneri, però, non hanno alcuna fretta di pensarci: qualsiasi discussione sarà rimandata al termine della stagione.