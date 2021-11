Nella prima sconfitta stagionale in Serie A del Milan, spicca una statistica su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, infatti, è diventato il giocatore più anziano di sempre a segnare una doppietta in una gara del campionato italiano e non solo.

Il numero 11 rossonero è il primo giocatore 40enne ad aver segnato 2 gol in una partita nei top 5 campionati europei negli anni 2000.