Milan e Juventus, si stanno dando battaglia, questa volta però non sul campo ma in sede di calciomercato, l’obiettivo comune è Isco.

Il trequartista del Real Madrid è in scadenza di contratto a fine stagione e non sembra voler rinnovare. Il classe 1992 è sempre più ai margini del progetto dei blancos. 7 presenze in stagione, quasi tutte dalla panchina e tutte in campionato con 1 gol all’attivo.

Numeri troppo bassi, per quello che negli anni scorsi era considerato un vero e proprio talento.

Vista l’attuale situazione del giocatore Milan e Juventus, avrebbero messo gli occhi sullo spagnolo. L’idea di entrambe le squadre sarebbe quella di prendere il giocatore già a gennaio, anticipando le rivali europee.

Il giocatore al momento non parla del suo futuro, ma per le due squadre di Serie A, il colpo si farà solo a determinate condizioni: La prima è che il Real Madrid non chieda una cifra esagerata per il costo del cartellino. La seconda è che il giocatore non chieda una cifra spropositata per l’ingaggio.

Se queste due situazioni dovessero verificarsi allora Juventus e Milan sarebbero disposte a fare un tentativo Isco già a gennaio.

In alternativa, le due squadre si uniranno alle altre pretendenti a fine stagione per acquistare il giocatore a 0.

In attesa di capire ulteriori sviluppi sulla vicenda Isco, Renato Sanches sta mandando segnali d’amore al Milan.