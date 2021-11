Italia ai playoff: come funzionano e le possibili avversarie

La mancata vittoria nell’ultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar (Irlanda del Nord-Italia 0-0) è costata cara all’Italia. Gli Azzurri dovranno provare l’ultimo disperato tentativo per accedere al torneo passando dai playoff di marzo.

La squadra di Mancini sarà testa di serie nel sorteggio che porterà alla formazione di tre mini-tornei da 4 squadre ciascuno: i playoff consisteranno dunque in 3 final-four differenti, con due teste di serie e due squadre di seconda fascia che si affronteranno prima in una semifinale (gara secca), sorteggiate, e poi in una vera e propria finale.

Italia, playoff, Mondiali

Di seguito, la probabile divisione in fasce per il sorteggio:

Teste di serie:

ITALIA

Portogallo

Svezia

Russia

Scozia

Turchia (o Galles)

Seconda fascia:

Galles (o Turchia)

Polonia

Macedonia

Finlandia

Austria

Repubblica Ceca

Le semifinali si svolgeranno il 24 e il 25 marzo e le finali il 28/29 marzo. Da questi tre gironi usciranno di conseguenza le ultime tre squadre europee qualificate a Qatar 2022.