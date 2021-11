Italia ai playoff, Mancini guarda oltre: le parole del ct!

Nel post partita tra Irlanda del Nord e Italia, il c.t. degli Azzurri Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni della Rai. Il tecnico campione d’Europa ha espresso il proprio rammarico per la mancata qualificazione diretta ai Mondiali, trasmettendo però un certo ottimismo in vista dell’impegno di marzo che vedrà l’Italia occupata nei playoff:

“Abbiamo avuto il controllo sul match ma anche molte difficoltà a concretizzare le occasioni. Intanto recuperiamo le forze in vista di marzo. La partita contro la Bulgaria era da vincere, così come la doppia sfida con la Svizzera. Abbiamo avuto l’opportunità di vincerle entrambe grazie ai due rigori. Sono totalmente fiducioso in vista dei playoff. Potremo dire la nostra. Andremo al Mondiale e magari lo vinceremo anche“.

BELFAST, NORTHERN IRELAND – NOVEMBER 15: Manuel Locatelli of Italy reacts after the 2022 FIFA World Cup Qualifier match between Northern Ireland and Italy at Windsor Park on November 15, 2021 in Belfast, Northern Ireland. (Photo by Charles McQuillan/Getty Images)

La Nazionale non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 a Belfast. Un risultato figlio delle occasioni sprecate, lungo il percorso per le qualificazioni, che hanno gravato sull’andamento della gara. Ora servirà la migliore Italia per poter scacciare, con carattere e fame, i fantasmi del passato.