Italiano continua a perdere giocatori: Fiorentina in emergenza in vista del Milan

Al rientro dalla sosta per le Nazionali, il Milan sarà alla prese con una trasferta molto complicata. Sabato 20 novembre, alle 20.45, i rossoneri di Mister Pioli scenderanno in campo al Franchi di Firenze contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola, oltre ad essere una squadra di qualità, vivono un gran momento di forma. Nonostante la sconfitta immeritata maturata a Torino contro la Juventus a tempo scaduto.

Per mister Italiano l’avvicinamento al big match non è dei migliori. Oltre a dover fare a meno dei due difensori centrali, Martinez Quarta e Milenkovic, assenti per squalifica, dovrà molto probabilmente fare a meno di un altro difensore. Come riferisce FirenzeViola.it, Matija Nastasic si è infortunato durante il ritiro contro la propria nazionale. Il difensore serbo, per un problema avvertito al polpaccio, sta già ritornando a Firenze per iniziare le terapie. Difesa in totale emergenza per gli uomini di Italiano.

Nikola Milenkovic

Attesa anche per le condizioni di Nicolas Gonzalez, ancora positivo al Covid. Intervistato da FirenzeViola.it, l’ex medico della Nazionale Italiana, Enrico Castellacci, si è così espresso: “È strano che abbia contratto così forte il virus nonostante la doppia dose, ma non possiamo mai essere sicuri di nulla. Probabilmente senza vaccino sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva. La situazione di Nico Gonzalez non è incredibile, ma certo anomala“. Infine aggiunge parole che non lasciano ben sperare per un recupero imminente: “Il problema per Nico però è quando potrà recuperare. Non sarà pronto dal giorno dopo, ci vorrà un po’ per tornare in forma. E il Covid lascerà un po’ di strascichi”.