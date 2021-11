“Il Milan ha fatto cose straordinarie”: l’ex leggenda della Juve incorona i rossoneri!

Il Milan continua a giocare bene, a vincere e a convincere. Ieri sera allo stadio Olimpico di Roma è arrivata la decima vittoria su 11 giornate, per un cammino (quasi) perfetto.

Non mancano gli elogi, tanto nei confronti di Stefano Pioli quanto dei giocatori che poi vanno in campo. Si è aggiunta anche una ex leggenda della Juventus.

Del Piero: “Il Milan sta facendo cose straordinarie”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, anche Alex Del Piero ha voluto dire la sua sulla crescita del Milan negli ultimi due anni. Queste le sue parole:

“Il Milan ha fatto cose straordinarie negli ultimi due anni. La società ha dato segnali importanti, non solo portando uno come Ibrahimovic, ma anche confermando Pioli. Il Milan continua a vincere, non ha paura quando scende in campo e questi sono segnali importanti. Il campionato è ancora lungo, ma Milan e Napoli hanno la qualità per arrivare in fondo”.