L’ex calciatore non ha dubbi: “Derby? Vincerà Pioli”

Marco Parolo, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato e presentato il derby di Milano.

L’ex centrocampista della Lazio è stato allenato sia da Inzaghi che da Pioli e ne ha parlato così:

“Inzaghi? È stata una sorpresa vedere quanto è migliorato in cinque anni alla Lazio. Resistere così a lungo in un ambiente complicato come quello di Roma non era facile, ma lui ci è riuscito e ha portato avanti un ciclo importante fatto anche di trofei vinti“

Su Pioli, invece, ha parlato in questo modo: “Se penso da allenatore, il suo calcio lo trovo più dinamico e vario. Quello di Inzaghi è solido, ma più lineare“.

Infine, sul derby, questo è stato il suo pronostico: “Il derby lo vincerà il Milan“