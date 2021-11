L’ex calciatore non ha dubbi: “Il Milan resta la favorita per lo scudetto”

Nel post gara di Venezia-Inter Marco Parolo ha detto la sua sulla lotta scudetto, e quindi sul Milan.

“Secondo me la vittoria in Champions gli ha tolto pressione. Se non avesse giocato o se avesse perso contro l’Atletico, poteva arrivare contro il Sassuolo con qualche dubbio. Invece ora ha di nuovo sicurezza dopo Firenze, che è stata una partita giocata bene ma con tanti piccoli errori”.

“Secondo me il Milan resta la favorita per lo Scudetto“.