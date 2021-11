L’ex Inter sulla lotta scudetto: “Loro sono la squadra da battere!”

Marco Materazzi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport dando la sua visione sulla lotta Scudetto che vede impegnate, attualmente, Inter, Napoli e Milan.

Secondo il campione del mondo con la nazionale italiana del 2006, però, il campionato vede la presenza di una squadra superiore rispetto a tutte le altre. Le sue parole:

“I giocatori devono continuare a fare quanto si è visto in campo anche nell’ultima partita con il Napoli. Qualificarsi già con lo Shakhtar vorrebbe dire concentrarsi per tre mesi solamente sul campionato, competizione nella quale vedo l’Inter come favorita: la squadra da battere”