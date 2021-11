Italia-Svizzera, il giovane rossonero potrebbe partire titolare!

Il centrocampista rossonero potrebbe avere una chance da titolare.

L’occasione

Sandro Tonali è stato convocato da Roberto Mancini con la Nazionale Italiana.

Il centrocampista rossonero si è preso la titolarità nel centrocampo del Milan a suon di ottime prestazioni e grazie alla qualità che ha saputo offrire in mezzo al campo.

E così, potrebbe fare con l’Italia orfana di Verratti e Pessina e con Zaniolo, Barella e Pellegrini in dubbio.

Mancini, Tonali, Nazionale

È l’occasione che il ragazzo classe 2000 stava aspettando per imporsi in Nazionale maggiore, dato che con l’Under 21 è un titolare inamovibile.

Potrebbe partire titolare e ha l’occasione per mettersi in luce nel centrocampo azzurro alla sua seconda convocazione in Nazionale A.

Mancini, che parlato in conferenza, di lui ha detto: “Tonali con noi ha giocato altre volte, ha qualità e può fare sia il palleggiatore sia l’interno di centrocampo”.