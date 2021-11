Mercato, addio Chelsea a gennaio: possibilità per il Milan?

Inseguito per tutto il mercato estivo senza risultato, con il Milan che ha mostrato grande stima e ha provato ad avviare una negoziazione con il Chelsea, ora sembra sul punto di partire.

Hakim Ziyech non sta trovando spazio nella squadra di Tuchel: solo spezzoni di partita tra Premier e Champions. Il Chelsea ha fatto muro a tutte le proposte dei rossoneri, che avrebbero voluto prelevarlo in prestito con diritto di riscatto; e adesso si prepara per la sua cessione in nella sessione di gennaio.

Secondo quanto viene riportato dalla Bild, in pole per Ziyech ci sarebbe il Borussia Dortmund; mancano però ancora le cifra dell’accordo tra tedeschi e inglesi. Chiaramente, i blues non vogliono svendere il giocatore, visti i 40 milioni di euro sborsati all’Ajax quasi due anni fa per averlo.

Il Milan quindi potrebbe vedere sfumata definitivamente l’idea Ziyech, pensata in ottica rotazioni sulla trequarti. Tuttavia, gli scenari di mercato possono cambiare rapidamente da qui a gennaio.