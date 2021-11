A Madrid una vittoria per il futuro: una crescita che va oltre la Champions

La vittoria di mercoledì al Wanda Metropolitano di Madrid contro i colchoneros dell’Atletico ha aperto scenari inaspettati per il Milan di Stefano Pioli.

Vincendo l’ultima del girone contro il Liverpool a San Siro, in caso di pareggio tra Porto e Atletico o vittoria di quest’ultima, potrebbe spalancare le porte degli ottavi a Ibra e compagni.

Oltre al prestigio sportivo, il Milan potrebbe ottenere un grande risultato a livello finanziario.

Ivan Gazidis

Come riportato da Calcio e Finanza, ad oggi le casse rossonere possono già vantare un tesoretto di 45,27 milioni di euro. Questa somma è stata raggiunta grazie ai 15,64 milioni di bonus partecipazione, 17,1 milioni per il ranking storico, 6 milioni di market pool. Qualora si considerassero i 6,53 milioni maturati dai risultati del girone (calcolando la vittoria obbligatoria sul Liverpool), significherebbe arrivare agli ottavi con un incasso di circa 60 milioni.

Nella malaugurata ipotesi di una mancata prosecuzione del percorso Champions, il Milan incasserebbe una cifra comunque superiore ai 50 milioni.

Risultati importanti che lasciano bene sperare anche in vista del mercato di gennaio. Pur mantenendo come obiettivo il pareggio di bilancio per il 2023, ad oggi il Milan ha un patrimonio netto in attivo di circa 70 milioni (tra i migliori risultati in Europa) e zero debiti verso banche e terzi.