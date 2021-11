Milan devi crederci. Vincere per continuare a sperare: questa squadra può compiere l’impresa

Ultima chiamata per il Milan di Stefano Pioli in Champions League. I rossoneri, infatti, alle 18.45 di questo pomeriggio sono obbligati a vincere contro il Porto per provare a tenere ancora aperto il discorso qualificazione agli ottavi di finale. Ma questo Milan ha le carte in regola per compiere l’impresa?

Si, assolutamente si. Risposta secca. I rossoneri hanno già dimostrato di essere una squadra forte, nella testa e nelle gambe. Un gruppo unito, compatto. I ragazzi di Pioli hanno già dimostrato sia ad Anfield che contro i Colchoneros di poter competere a certi livelli. Meno bella la prestazione di Porto, dove la squadra ha sofferto e nonostante gli episodi ha meritato di perdere e rientrare a Milano con ancora 0 punti in classifica. Ma adesso quel segno incomincia a dar fastidio.

Il Diavolo è cresciuto ancora. La brutta prestazione contro i Dragões ha dato ulteriore consapevolezza al gruppo. Un altro step importante per provare a centrare l’impresa. D’altronde proprio step by step il Milan è tornato grande. Un altro mattone servirà stasera per consolidare l’edificio. Per poi crederci davvero, fortemente, a Madrid contro l’Atletico il prossimo 24 novembre.

Credeteci. Dallo stadio, dal divano di casa, dal pub con gli amici, credeteci. Il Milan ci crede davvero e vuole stupire ancora.