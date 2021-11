Il problema del Milan nelle ultime uscite è evidente: sono troppi i gol subiti dai rossoneri. Pioli, già contro il Genoa, vuole sistemare la difesa e, magari, mantenere la porta inviolata. Il ritorno di Maignan non ha portato quello che si sperava, ma dopo un lungo infortunio era plausibile.

Milan, Tomori, rientro

I problemi del Milan possono essere risolti con un nome: Fikayo Tomori. Quando il centrale inglese non c’è, la difesa rossonera balla. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Pioli lo dovrebbe riproporre titolare a Genoa dopo l’infortunio. Inoltre, in difesa, c’è ancora fuori Davide Calabria, che sta smaltendo il problema al polpaccio accusato in Nazionale.