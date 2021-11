Oltre a pensare al campo dopo gli ultimi risultati non brillanti, il Milan, in particolare la dirigenza, pensa alla tanto acclamata situazione rinnovi. Quello più recente, di Stefano Pioli, ha dato un chiaro segnale all’ambiente: il gruppo deve rimanere questo.

Milan, situazione, rinnovi

Per questo motivo, secondo la Gazzetta dello Sport, nelle prossime settimane si tornerà a parlare con Raiola del futuro di Alessio Romagnoli. Il capitano del Diavolo vuole continuare con i rossoneri ma lo dovrà fare alle condizioni della dirigenza.

Rimane molto complicata, invece, la situazione legata a Kessie. Il centrocampista ivoriano, con il passare dei giorni, si allontana sempre di più dal Milan. Il PSG non ha mai nascosto l’interesse per lui e, a giugno, potrà prendere liberamente il centrocampista a parametro zero.