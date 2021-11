Il Milan pensa al presente ma anche al futuro. I rossoneri vogliono blindare diversi giocatori in scadenza ma pensano anche a ringiovanire la rosa. L’ultimo obiettivo sul taccuino della dirigenza rossonera è Boubacar Kamara.

Il difensore classe ’99 del Marsiglia piace a tanti club, anche in Italia. Come riporta Tuttosport, La Juventus è sulle sue tracce ma il Milan non vuole farsi trovare impreparato. I rossoneri potrebbero provarci già da gennaio, ma la trattativa non è semplice.