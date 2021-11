Che record per il Milan di Pioli: non era mai successo prima!

Il Milan di Stefano Pioli è una creatura in continua evoluzione che, dopo il primo lockdown, ha fatto registrare numeri importantissimi.

I rossoneri, però, durante questa stagione stanno facendo ancora meglio, andando oltre i limiti e le aspettative iniziali.

Mlan, Serie A, San Siro

Come riportato dal portale Opta, infatti, il Milan ha collezionato 32 punti nelle prime 12 giornate in Serie A: non era mai successo nella lunga storia del Diavolo.

Un record importante, che testimonia – se ce ne fosse bisogno – la qualità, la determinazione, l’organizzazione e la voglia di questi ragazzi.

Il Milan c’è, ci crede e proverà a rimanere in testa fino alla fine della stagione.