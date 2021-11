Moviola Roma-Milan: anche i rossoneri possono recriminare

Bella e convincente la vittoria contro la Roma, la conferma che il Milan c’è e fa sul serio. Unica pecca, l’assenza nel derby di Theo Hernandez, espulso contro i giallorossi.

Roma-Milan, espulsione Theo Hernandez

Uno degli episodi, quello del francese, più discussi. In un post partita ricco di polemiche, soprattutto da parte dei capitolini, potrebbe avere da ridire anche la squadra di mister Pioli.

La Gazzetta dello Sport, infatti, fa il punto della situazione anche sull’espulsione comminata al difensore.

Secondo quanti scritto sulla rosea, il rosso non doveva essere dato a Theo nel momento in cui: “l’arbitro non fischia l’evidente fallo su Krunic (di Felix) che origina la ripartenza di Pellegrini. In pratica, non ci sarebbe stato il giallo del milanista se prima fosse stato sanzionato il “colpo” a Krunic“.