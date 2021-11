Asse caldo Milan-Torino: i granata offrono una contropartita per Krunic!

Niente da fare per Pobega. Il Milan crede fortemente nel giocatore e ha respinto ogni proposta da parte del Torino, che avrebbe voluto inserire un diritto di riscatto per il giocatore. Tuttavia l’uomo giusto per il centrocampo granata, potrebbe arrivare comunque da Milano.

Secondo Tuttosport, Cairo potrebbe tornare alla carica per un suo vecchio pupillo: Rade Krunic. Il Milan non vorrebbe privarsi del bosniaco, spesso utilizzato anche da Pioli. Tuttavia, per arrivare al giocatore, il Torino potrebbe mettere sul piatto un nome che fa gola al Milan, ovvero quello di Andrea Belotti.

Belotti Krunic calciomercato

Per ora si tratta solo di voci di mercato, ma chissà che in futuro non possa nascere una vera e propria trattativa. L’asse Milano-Torino si scalda.