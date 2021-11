Pioli in conferenza: “Lavoreremo in settimana su un fattore. Gabbia? Ecco perché l’ho schierato”

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Milan, partita che si è conclusa con la prima sconfitta dei rossoneri in questa Serie A:

Sul rapporto con Firenze: “Non c’è dubbio che fa piacere essere ricordati con stima. Poi c’è la gara e dispiace averla persa“

Sui gol presi: “La squadra incassa spesso gol nei primi 15 minuti? Lavoreremo in settimana. Quando i numeri diventano grandi bisogna lavorare“

Sulla scelta di Gabbia: “Romagnoli aveva fatto solo la rifinitura con noi, ma non era al 100%“

Su Tomori: “Ieri era dolorante. Oggi stava meglio, ma non era in condizione per giocare. Speriamo di recuperarlo per mercoledì, ma non ne sono tanto sicuro“.