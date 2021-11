Durante la conferenza stampa il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato anche di Kessié, delle sue condizioni fisiche e mentali.

Kessié, Milan

Le parole

“Kessié sta bene, nel derby è stato giudicato solo per l’episodio del rigore ma ha fatto un grande secondo tempo. Tornato bene dalla nazionale, è in condizione. Non ho ancora deciso chi giocherà tra lui, Bennacer e Tonali“