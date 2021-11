Accoglienza da brividi per Pioli: spunta uno striscione per il tecnico

Lo ha detto in conferenza stampa Stefano Pioli: tornare a Firenze sarà sempre speciale per lui. Per il rapporto simbiotico che si è creato tra l’allenatore ed il tifo fiorentino. Proprio dalla curva Fiesole è spuntato uno striscione da brividi per il tecnico parmigiano.

Pioli Fiorentina Striscione

“Sarà sempre casa tua… Bentornato Stefano!”. Parole al miele da parte della curva viola per Pioli, che non ha mai dimenticato l’affetto regalatogli dalla piazza. Nell’annata dell’avvenimento tragico di Astori la piazza e la squadra hanno sviluppato un rapporto unico, speciale, che non si dimentica facilmente.