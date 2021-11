Buone notizie da Milanello: il calciatore si allena in gruppo!

Una notizia importante per Pioli e tutti i milanisti. L’infermeria inizia a svuotarsi sensibilmente. Dopo il recupero di Diaz, Florenzi, Ballo Tourè e Petagna, Pioli può sorridere in vista del derby: Rebic è tornato a lavorare in gruppo.

Ante Rebic

A dare la notizia, pochi minuti fa, Beppe di Stefano su SkySport in diretta da Milanello. Non è esclusa la sua convocazione per il derby. Il recupero dell’attaccante croato, potrebbe dare più soluzioni offensive a gara in corso.