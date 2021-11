Rinnovo Pioli, il tecnico ha parlato chiaro!

Stefano Pioli, in occasione del premio Liedholm, ha parlato di molti temi riguardanti la stagione che sta affrontando il Milan. Le sue parole:

Su Liedholm: “Liedholm è stato un grande calciatore, un grande allenatore ed un grande uomo di sport. Sono onorato di aver vinto questo premio”

Sul rinnovo: “Sono in piena sintonia con il club, abbiamo trovato una grande sinergia nel lavorare insieme. C’è volontà da entrambe le parti di continuare a lavorare insieme”

Sul mercato: “Dobbiamo essere bravi a recuperare tutti i giocatori. Spero di avere tutti a disposizione dopo la sosta. L’organico è di alto livello, abbiamo cominciato bene la stagione ma dovremo essere bravi a continuare su questo livello”

Sul Milan: “Il rapporto tra me e il Milan sta crescendo continuamente. Ho sentito da subito l’energia giusta e sto sentendo grandi motivazioni. Dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare con quetsa umiltà e continuità. Ci aspettiamo sfide difficili ma con questa voglia e determinazione potremo fare bene”

Su Astori: “Davide aveva gli stessi valori di un uomo di sport corretto, saggio, generoso. Giocare contro la Fiorentina per me non sarà mai una partita normale, rimarrà un match difficile contro una squadra che gioca bene. Faremo del nostro meglio”

Sulla crescita del Milan: “Il Milan può crescere ancora in tante situazioni. Siamo più consapevoli e maturi ma dobbiamo trovare la capacità di essere più compatti nei momenti di difficoltà e più cinici nel chiudere le partite. La squadra può essere perfezionata”

Sulla sfida a distanza con il Napoli: “Noi abbiamo fatto un grande percorso anche contro i grandi club, ora abbiam fiducia nei nostri mezzi. Il Napoli è una grande squadra e merita la posizione che ha, noi abbiamo le nostre caratteristiche e loro hanno le precise qualità”

Su Ibra e la Nazionale: “Sono contento che sia tornato in nazionale perchè vuol dire che sta bene. Non temo la sua stanchezza, è un campione e la gara contro la Spagna è lontana dalla nostra prossima gara. Zlatan ha fatto crescere tutta la squadra”

Sul derby: “Il derby è stato bellissimo, pieno di emozioni e duelli. Le squadre hanno giocato con grande convinzione dei propri mezzi. L’Inter è molto forte e lo ha dimostrato anche domenica ma noi siamo cresciuti”