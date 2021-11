Superlega, arriva la sentenza del Parlamento Europeo

Attraverso un duro comunicato diffuso nella giornata odierna, il Parlamento Europeo si è fortemente opposto al progetto della Superlega, che vede ancora in prima linea 3 dei 12 club fondatori: Juventus, Real Madrid e Barcellona. Questo il comunicato:

“Il modello europeo di sport riconosce la necessità di integrare i principi di solidarietà, sostenibilità, inclusione, competizione aperta, merito sportivo ed equità e di conseguenza si oppone con forza alle competizioni che ledono tali principi: la Super League europea è stata un chiaro esempio di questo tipo di azione che, per il momento e fortunatamente, è fallita a causa di forti opposizione alla sua realizzazione”.

Non si è fatto attendere poi anche il commento del presidente UEFA Aleksander Ceferin:

Ceferin, Superlega, Parlamento Europeo

“Il messaggio del Parlamento europeo a nome dei cittadini dell’Ue è chiaro: l’Europa e gli europei si oppongono fondamentalmente a progetti separatisti come la fallita Superlega europea che minaccia i valori dello sport europeo. Il calcio europeo non è un mercato pensato per servire solo gli interessi dell’élite e il profitto: è una storia di successo europea che serve tutta la società. Continueremo a lavorare con l’Ue per rafforzare e proteggere il modello sportivo europeo nel mondo del calcio“.