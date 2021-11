Tomori a MTV: “Felice del punto ottenuto, ma potevamo fare così!”

Dopo il pareggio tra Milan e Inter, Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di Milan Tv. Le parole:

Sul pareggio: “Sono felice del punto raccolto, non volevamo perdere questo derby. È un punto importante per la nostra classifica. Avremmo anche potuto portare a casa la vittoria”.

Sulla classifica: “Era importante restare imbattuti e restare al fianco del Napoli in classifica. C’è voglia di continuare questo percorso e continuare a spingere sull’acceleratore anche dopo la sosta”.

Sulla zona difensiva: “Oggi avevamo davanti una squadra forte, siamo stati bravi a non subire gol su azione. Abbiamo voglia di difendere come gruppo e come squadra”.