Una big di Premier League punta il centrocampista rossonero: i dettagli

Nell’ultimo periodo circolano molte voci in merito a possibili acquisti da parte dei rossoneri in vista del mercato di gennaio. La dirigenza del Milan, però, resta vigile anche sul fronte cessioni dove potrebbe esserci un addio importante.

Si tratta di Franck Kessiè. Il centrocampista ivoriano, come ormai noto da tempo, ha il contratto in scadenza nel 2022 e, per ora, non ha ancora trovato un accordo per rinnovare con i rossoneri.

Kessié, Manchester United, calciomercato

Ad approfittarne, secondo il quotidiano inglese The Mirror, potrebbe essere il Manchester United. Il club inglese, infatti, è alla ricerca di un giocatore che possa rafforzare il reparto di centrocampo, e quello di Kessiè potrebbe essere il profilo giusto.