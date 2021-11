Verso l’Atlético, Pioli ha deciso: sarà lui ad affiancare Kessiè!

Vigilia importantissima in casa Milan in vista del confronto a Madrid contro l’Atlético di Diego Simeone. I rossoneri, che finora non sono ancora riusciti a vincere in Champions League, dovranno provare a tutti costi a portare a casa i tre punti per sperare nella qualificazione.

Ancora qualche dubbio per Pioli sull’undici di partenza da schierare contro i colchoneros, soprattutto a centrocampo, dove a contendersi una maglia da titolare al fianco di Kessiè ci saranno i soliti Tonali e Bennacer.

probabile formazione, Atletico Madrid-Milan, Tonali

Al momento l’italiano è in vantaggio sull’ex Empoli, ma non sono da escludere eventuali sorprese. In attacco, invece, continua la staffetta tra Giroud ed Ibra, con il francese che dovrebbe partire dal 1′. Rientro importante in difesa, con il ritorno di Romagnoli al fianco di Kjaer.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.