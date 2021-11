“Vogliamo che rimanga”: il dirigente su un obiettivo del Milan parla così!

Intervenuto al quotidiano argentino Olé, il vicepresidente del River Plate, Jorge Brito, ha parlato così di Julian Alvarez, giovane promessa finita nei radar di molte squadre italiane tra cui il Milan:

Julian Alvarez, Getty

“Ora che il suo procuratore è tornato dall’Inghilterra l’obiettivo è parlarci per raggiungere un accordo e far sì che Julian possa rimanere. Parlo per conto del River: è giovane, cresciuto molto, il mondo parla di lui e il prossimo anno c’è un Mondiale. Secondo noi non è ancora arrivato il momento di dirgli addio. Parliamo col suo agente, abbiamo un rapporto umano e affettivo coi calciatori, non li coinvolgiamo in queste questioni. In Argentina un giocatore del genere non si vede da tempo”.