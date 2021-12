Adani è sicuro: “Milan-Napoli? Sarà decisa da un singolo fattore”

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Lele Adani si è espresso in merito a Milan-Napoli, big match della diciottesima giornata di Serie A. Di seguito un estratto delle sue parole:

“Peccato per le defezioni, senza di esse Milan-Napoli sarebbe stata una partita ancora migliore. Io penso che queste assenze andranno ad incidere anche sull’aspetto tattico del match: nonostante le due squadre, per propria indole, cercano di comandare il gioco, dico che questa sera la partita si deciderà negli ultimi 16 metri. Ed è proprio per questo che, a mio parere, l’assenza più determinante risulterà quella di Koulibaly“.