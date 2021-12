Il Milan fiuta l’affare: occhi sull’attaccante del Real!

I buoni rapporti tra Milan e Real Madrid hanno portato alla corte rossonera giocatori del calibro di Theo Hernandez e Brahim Diaz, ma gli affari potrebbero non esaurirsi. L’eventuale arrivo di Mbappè in Spagna, infatti, potrebbe scombinare diversi equilibri.

Stando a quanto riporta El Nacional, l’entrata dell’asso francese potrebbe causare l’uscita di Marco Asensio. Tra le possibili pretendenti ci sarebbe anche il Milan, desideroso di aumentare la qualità del reparto offensivo con un calciatore del suo calibro.

Asensio, Real Madrid, Milan

Asensio, in realtà, si sta pian piano ritrovando con Ancelotti: con la sua fiducia e un minutaggio aumentato (15 presenze di cui 8 da titolare in Liga) l’esterno ha già siglato 5 reti. Con l’acquisto, però, di una stella in attacco qualcuno dovrà essere sacrificato.

A livello di cifre si parlerebbe di circa 35 milioni di euro, costo di certo non esagerato per un25enne con la sua esperienza internazionale. L’operazione, in ogni caso, sembrerà essere materia della sessione estiva di calciomercato, poichè non si prevedono grandi spostamenti a gennaio.