Il calciatore gela il Milan: “Resterò qui ancora per sei mesi”

Agustin Alvarez, attaccante uruguaiano classe 2001 e talento del calcio sudamericano in forza al Peñarol, in un’intervista ha fatto il punto sul suo futuro. Il “nuovo Cavani”, com’è definito in patria, è da mesi seguito attentamente dalla dirigenza rossonera. Lo scorso 3 dicembre, a Casa Milan è andato in scena un’importante incontro tra Edgardo Lasalvia, agente di Alvarez, con Maldini e Massara. Sul tavolo la discussione su un possibile passaggio del calciatore, forse già in questa finestra di mercato.

Agustin Alvarez

Quest’oggi Alvarez ha parlato del suo futuro alla radio uruguaiana Sport 890, gelando il Milan sulla prospettiva di un suo arrivo già a gennaio: “Resterò ancora per sei mesi. Il calciomercato europeo non è ancora aperto e sono concentrato sul Penarol. Non ho parlato ancora con il mio agente, ma c’è la possibilità che il trasferimento si chiuda adesso per poi rimanere altri sei mesi qui. Ora la mia testa è sul Penarol, voglio iniziare il pre-campionato nel migliore modo possibile”.