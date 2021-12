Bucciantini: “Milan, per vincere lo scudetto ti serve questo!”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Marco Bucciantini, giornalista e opinionista sportivo, ha parlato così della stagione del Milan:

“Il Milan di Pioli ha un rendimento costante da 40 punti a stagione, se fa un passo in avanti può lottare per lo scudetto con l’Inter. Il Milan ha dei margini di miglioramenti, deve per esempio recuperare la fascia sinistra: a Empoli si è rivisto un po’ Theo, ora serve recuperare la forza di Rebic e la velocità di Leao”.

I rossoneri dopo la vittoria di ieri contro l’Empoli hanno mantenuto il passo dell’Inter, che ha vinto contro il Torino, e hanno allungato di 3 punti sul Napoli di Spalletti, sconfitto in casa dallo Spezia.