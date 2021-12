Calciomercato, caccia al sostituto di Kjaer: spunta un nuovo nome

Sono molti i nomi di difensori accostati al Milan nel corso delle ultime settimane. Dopo l’infortunio di Kjaer nel match contro il Genoa, infatti, Maldini e Massara si sono da subito messi all’opera per trovare qualcuno che potesse sostituire il centrale danese.

Calciomercato, Diallo, Maldini

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, nelle ultime ore si sarebbe aggiunto alla lista dei dirigenti rossoneri, un nuovo profilo: Abdou Diallo, difensore classe 1996 attualmente in forza al Paris Saint-Germain.

Al momento non c’è nessuna trattativa vera e propria per il calciatore che piace tanto in casa Milan. Molto dipenderà, però, dalla decisione del club parigino e dalla cifra richiesta per il suo cartellino.

Tutto fermo, invece, per quanto riguarda Botman, per il quale sta spingendo molto il Newcastle.